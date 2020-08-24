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≡ Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39691

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистку Камиля Тюлебаева ужасают условия содержания дельфинов в Казахстане. Казахстанцы собирают подписи против дельфинариев. Зоозащитники обратились к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных.
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§ JereK
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых," чтобы позубоскалить" животных не убивают - их дрессируют, содержат и кормят.


Та шо вы говорите! :lol: А ничего, что условия, в которых их содержат, напрямую ведут к медленной смерти? Ну, к примеру, изловят вас из вашего акимата, или где вы там такие сидите, и посадят на газовоздушную смесь с содержанием кислорода 10%. Ну и заставят вас радостно прыгать перед друзьями хозяина. Сразу вы умрете? Не сразу. Умрете ли? Определенно. Будет ли это убийством? Ответ очевиден.

Цитата:
Victor Yang:
А разве убийство лучше чем содержание в неволе?


В обоих случаях это убийство, как я писал выше. Но, опять же, как и написано выше, убийство ради пропитания - это норма для этого мира. Так он устроен. Убийство ради развлечения - это не норма, и должно быть недопустимым в разумном обществе.
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§ Victor Yang
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13121

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 24.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
убийство ради пропитания - это норма для этого мира. Так он устроен. Убийство ради развлечения - это не норма, и должно быть недопустимым в разумном обществе.

А есть статистика по продолжительности жизни на воле и в неволе? Вот чтобы сравнить - насколько это критично. А такие размышления вообще смешно слушать - то есть, если дельфинов из дельфинариев пустить на мясо, то это станет уже нормой? А держать их, кормить, лечить - это не норма?
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§ Елена Пикельная
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
422

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 24.08.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А разве убийство лучше чем содержание в неволе?

Вот, опять же, такое высказывание - прямое следствие незнания. С дельфинами и вообще всеми китообразными совершенно отдельная история. Они ориентируются в окружающем мире посредством сонара, то есть воспринимая отраженные от предметов сигналы. В бассейне они постоянно находятся в звуковой пыточной. Поэтому для них содержание в неволе это пытка. Учите матчасть, прежде чем спорить. Ваше мнение можно назвать бытовым, как у тёток на лавочке.

[Исправлено: Елена Пикельная, 24.08.2020 - 17:32]
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§ ladas
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
l


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 24.08.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дельфины отличаются, от других млекопитающих и вообще живых существ? Не заводите кошек и собак! С вами они будут мучаться, им будет лучше в дикой природе! Они не говорите мне что они давно одомашнены (одомашнивание - это преступление против природы), когда ведь были дикими. Давайте закроем все зоопарки, цирки и т.д. А то что общение с животными прививает человеку гуманизм, сострадание, любовь и вообще делает его человечным. С этим как? Да дельфинарии не закрывать надо, а наоборот открывать в каждом городе. Или хотя бы небольшие зоопарки и посещения их сделать для всех, особенно для детей обязательным. Тогда может быть не будут расти дети с садисткими наклонностями? Которые выкидывают котят, жгут щенков, кидаются камнями в тюленей и вообще моральных уродов. А то что в зоопарках люди работают на сохранение отдельных вымирающих видов или изучают животных для помощи им же, но уже в дикой природе, с этим как?
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13121

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 24.08.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
неволе это пытка. Учите матчасть, прежде чем спорить. Ваше мнение можно назвать бытовым, как у тёток на лавочке.

Называйте как хотите. Вопрос другой - убийство с последующим поеданием лучше такого содержания? Поскольку первое - "это нормально", а второе - нет?
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§ ladas
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
l


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 24.08.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но самое страшное - это отлов дельфинов. Больше всего он процветает в Японии.

Причем тут Япония? Ну и писала бы Японскому президенту. Или она предлагает нашему президенту это сделать или вообще послать туда ноту протеста (если не что-нибудь похуже)?
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