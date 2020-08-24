Цитата: Zhuzhik:

Дай Бог чтоб реформа заработала,а не произошло передача денег за содержание домов от одних крахоборов к другим.



Так вы уже много лет как можете выйти из ПКСК, создать кондоминимум для своего дома и самим заниматься всем хозяйством. Другое дело что организовывать-то все придется самим. Есть у вас в доме люди, которые готовы взяться за это и делать это как свою вторую работу? Практика показывает, что далеко не везде такие люди есть. Потому ПКСК и ныне здравствуют.