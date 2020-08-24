Цитата: Victor Yang:

Во-первых," чтобы позубоскалить" животных не убивают - их дрессируют, содержат и кормят.



Та шо вы говорите! А ничего, что условия, в которых их содержат, напрямую ведут к медленной смерти? Ну, к примеру, изловят вас из вашего акимата, или где вы там такие сидите, и посадят на газовоздушную смесь с содержанием кислорода 10%. Ну и заставят вас радостно прыгать перед друзьями хозяина. Сразу вы умрете? Не сразу. Умрете ли? Определенно. Будет ли это убийством? Ответ очевиден.



Цитата: Victor Yang:

А разве убийство лучше чем содержание в неволе?



В обоих случаях это убийство, как я писал выше. Но, опять же, как и написано выше, убийство ради пропитания - это норма для этого мира. Так он устроен. Убийство ради развлечения - это не норма, и должно быть недопустимым в разумном обществе.