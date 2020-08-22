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≡ Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и зарплат в 2021 году в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и зарплат в 2021 году в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39691

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 22.08.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве финансов озвучили размер МРП, минимальных пенсий и зарплат, а также величину прожиточного минимума, планируемых к установлению в 2021 году.
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§ ZXC
Re: Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и...
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
99

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 22.08.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штрафы все привязаны к МРП. Налоги с зарплаты зависят от МЗП. Т.е. штрафы в абсолютном значении увеличатся, а налог с зарплаты остался на месте. Не уменьшился.
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§ ZXC
Re: Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и...
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
99

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 22.08.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начисления налога с зарплаты я имел ввиду.
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§ ACROS
Re: Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
925

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 24.08.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно прожить на 34 302 тенге в месяц?? Это по 1 143 тенге в день - на эту сумму надо кушать, одеваться, поездка в общественном транспорте и прочее.

Минималку почему не подняли, инфляция растёт на глазах: 42 500 этого года, будет в разы меньше чем 42 500 будущего года по реальной стоимости.
Ведь подними минималку на уровне, например 150 000 тенге, и сразу автоматом возрастёт- ИПН, соц.отчисления, пенсионные отчисления.
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