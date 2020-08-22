ACROS Re: Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и... #3 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 925

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:15 Как можно прожить на 34 302 тенге в месяц?? Это по 1 143 тенге в день - на эту сумму надо кушать, одеваться, поездка в общественном транспорте и прочее.



Минималку почему не подняли, инфляция растёт на глазах: 42 500 этого года, будет в разы меньше чем 42 500 будущего года по реальной стоимости.

Ведь подними минималку на уровне, например 150 000 тенге, и сразу автоматом возрастёт- ИПН, соц.отчисления, пенсионные отчисления.