NG.kz 7 простых фактов про ВИЧ, которые должен знать каждый N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:05 Он появился в начале восьмидесятых. К 90-м принял характер эпидемии, но в последние годы в развитых странах был взят под контроль. Его окружает множество мифов и иррациональных страхов, которые иногда приводят к необратимым последствиям для тех, кто в них верит.

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