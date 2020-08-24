Кушмурунец23 Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 478

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:44 Цитата: таноми52:

Надеюсь, Сальмухаметова вычеркнут из списка кандидатов на должность судьи Верховного суда. Вот позор-то будет всей судебной системе, если пройдёт.

да, прекращайте, ну ведь он же нечаянно. Видно что сСуТья заработался. С кем не бывает.

Понять и простить. У них же дети есть. Их надо кормить, учить. Ведь дети тоже как папа наверно хотят быть судьей. Династия это же ...

Ведь, надеюсь, не думаете же вы, что все наши судьи должны быть такими грамотными как Стас КИСЕЛЕВ?



[Исправлено: Кушмурунец23, 24.08.2020 - 17:16]