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≡ Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО
 
 
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§ NG.kz
Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39691

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшего начальника управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима УНДАГАНОВА выпустили из-за решетки, но спустя несколько дней вернули. Корреспондент "Времени" провел расследование и выяснил: и то и другое было сделано незаконно.
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§ таноми52
Re: Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1952

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 24.08.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, Сальмухаметова вычеркнут из списка кандидатов на должность судьи Верховного суда.
Вот позор-то будет всей судебной системе, если пройдёт.
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§ Кушмурунец23
Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
478

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 24.08.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Надеюсь, Сальмухаметова вычеркнут из списка кандидатов на должность судьи Верховного суда. Вот позор-то будет всей судебной системе, если пройдёт.

да, прекращайте, ну ведь он же нечаянно. Видно что сСуТья заработался. С кем не бывает.
Понять и простить. У них же дети есть. Их надо кормить, учить. Ведь дети тоже как папа наверно хотят быть судьей. Династия это же ...
Ведь, надеюсь, не думаете же вы, что все наши судьи должны быть такими грамотными как Стас КИСЕЛЕВ?

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.08.2020 - 17:16]
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§ юля елиссева
Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1671

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 24.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Надеюсь, Сальмухаметова вычеркнут из списка кандидатов на должность судьи Верховного суда

вы вроде бы не маленькая наивная девочка, а в сказки до сих пор верите...
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§ сайлау курманов
Re: Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4018

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 24.08.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же говорю, правохранительные органы плевать хотели на закон, они ноги вытирали об него , здравый смысл смешивают с абсурдом и действительно очень много надо приложить ума, чтоб понять их решения.
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