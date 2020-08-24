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≡ Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39688

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистку Камиля Тюлебаева ужасают условия содержания дельфинов в Казахстане. Казахстанцы собирают подписи против дельфинариев. Зоозащитники обратились к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных.
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§ JereK
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых," чтобы позубоскалить" животных не убивают - их дрессируют, содержат и кормят.


Та шо вы говорите! :lol: А ничего, что условия, в которых их содержат, напрямую ведут к медленной смерти? Ну, к примеру, изловят вас из вашего акимата, или где вы там такие сидите, и посадят на газовоздушную смесь с содержанием кислорода 10%. Ну и заставят вас радостно прыгать перед друзьями хозяина. Сразу вы умрете? Не сразу. Умрете ли? Определенно. Будет ли это убийством? Ответ очевиден.

Цитата:
Victor Yang:
А разве убийство лучше чем содержание в неволе?


В обоих случаях это убийство, как я писал выше. Но, опять же, как и написано выше, убийство ради пропитания - это норма для этого мира. Так он устроен. Убийство ради развлечения - это не норма, и должно быть недопустимым в разумном обществе.
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