Цитата: Сергей_я:

не согласен

С чем именно вы не согласны? ))



Цитата: Сергей_я:

ведут туда детей для того же, для чего вы и я и все остальные едят в теплые страны или в горы.



Ну вы сравнили.. Ваша поездка в горы происходит не за счет страдания других живых существ. В отличии от..



Цитата: Сергей_я:

Все это для познания мира.



Нет, к познанию мира это никак не относится.