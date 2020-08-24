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§ NG.kz
Замена КСК: на что тратят деньги казахстанцев
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39688

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь жильцы могут отказаться от недобросовестной управляющей компании и создать объединение собственников имущества - ОСИ. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, как будет работать новая система.
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§ Zhuzhik
Re: Замена КСК: на что тратят деньги казахстанцев
Z


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
07.07.19
Отправлено: 24.08.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос нужно осветить дополнительно. Как выходить из ПКСК? Что нужно делать? Многие ПКСК просто поглощают деньги на зарплату раздутому штату сотрудников и содержание одного двух дворов для показухи.В замен мы получаем только хамское обращение. Дворы в плачевном состоянии. Дома и территори стоят по 30 лет без изменений. А то что они "ремонтируют" сыплется через год. Детские площадки и освещение - это отдельная больная тема.
Дай Бог чтоб реформа заработала,а не произошло передача денег за содержание домов от одних крахоборов к другим.
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§ JereK
Замена КСК: на что тратят деньги казахстанцев
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zhuzhik:
Дай Бог чтоб реформа заработала,а не произошло передача денег за содержание домов от одних крахоборов к другим.


Так вы уже много лет как можете выйти из ПКСК, создать кондоминимум для своего дома и самим заниматься всем хозяйством. Другое дело что организовывать-то все придется самим. Есть у вас в доме люди, которые готовы взяться за это и делать это как свою вторую работу? Практика показывает, что далеко не везде такие люди есть. Потому ПКСК и ныне здравствуют.
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