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≡ Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39688

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 24.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активистку Камиля Тюлебаева ужасают условия содержания дельфинов в Казахстане. Казахстанцы собирают подписи против дельфинариев. Зоозащитники обратились к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных.
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§ JereK
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть зоозащитница повествует немного в стиле РенТВ (разрезают, уничтожают следы, черный рынок) Но в общем она права. 21 век на дворе, давно пора закрыть и законодательно запретить живодерни в виде цирков с животными, мобильные зоопарки, дельфинарии.. да и большую часть стационарных зоопарков тоже. Потому что существование подобных мест сейчас - это просто позор для всего разумного человесчества, абсолютно неэтично. Даже более неэтично, чем цирки уродов. И те, кто ходит сам и ведет детей в подобные места тоже поступают неэтично, спонсируя подобные живодерни.
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* Сергей_я
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3016

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 24.08.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И те, кто ходит сам и ведет детей в подобные места тоже поступают неэтично, спонсируя подобные живодерни.

не согласен, ведут туда детей для того же, для чего вы и я и все остальные едят в теплые страны или в горы. Все это для познания мира. Но по мне так активистке нужно отказать. Т.е. она якобы видит что дельфины бедные такие, а миллион других зверей в клетках не видит? Надо решать проблему глобально.
Второе. Не факт, что вот эти дельфины смогут теперь жить сами в дикой природе. Уже миллион раз говорили и показывали, что дикие животные после приручения не могут жить уже без человека. Товарищ активист что предлагает то? Этих умертвить? Или использовать по максимуму, т.к. других уже не разрешат??

[Исправлено: Сергей_я, 24.08.2020 - 13:10]
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§ JereK
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
не согласен

С чем именно вы не согласны? ))

Цитата:
Сергей_я:
ведут туда детей для того же, для чего вы и я и все остальные едят в теплые страны или в горы.


Ну вы сравнили.. Ваша поездка в горы происходит не за счет страдания других живых существ. В отличии от..

Цитата:
Сергей_я:
Все это для познания мира.


Нет, к познанию мира это никак не относится.
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
421

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 24.08.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
не согласен, ведут туда детей для того же, для чего вы и я и все остальные едят в теплые страны или в горы.

Чтоооо? Едут в тёплые страны для познания мира? Не смешите... Вы хоть одного туристаса, ежегодно мотающегося в Турцию, который знал бы что такое Деринкую или Чатал-Хююк найдите. Познание лежаков и шведского стола? И какое познание мира происходит в дельфинарии? Оттуда все такие обогащенные знаниями по нейрофизиологии и филогении дельфинов выходят? А ведут туда с той же целью, что и в, пардон, жральни и кинотеатры. Чисто развлечься и отдохнуть. И приблизить своих детей к примитивизму своего уровня. Чтобы не дай боже они не выросли умнее и понятливее, а то ещё общаться не захотят...
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§ Victor Yang
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13119

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 24.08.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
приблизить своих детей к примитивизму своего уровня.

Ага. Ещё убивают животных ради еды, у кур вообще детей отбирают. А "высокий" уровень - это травоядный человек? Веганство головного мозга - это тяжёлый диагноз. Не лучше ли требовать для начала нормальных условий для содержания животных?
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§ JereK
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1433

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 24.08.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё убивают животных ради еды




Есть разница между "убивают ради еды" и "чтобы позубоскалить". И если первое вполне соотносится с законами этого мира, то второе делает только человек, и даже среди себе подобных это всегда порицалось.

Цитата:
Victor Yang:
А "высокий" уровень - это травоядный человек? Веганство головного мозга - это тяжёлый диагноз.


Это что вообще? Сам придумал - сам себе ответил?

Цитата:
Victor Yang:
Не лучше ли требовать для начала нормальных условий для содержания животных?


Проблема в том, что создать "нормальные условия" за разумные деньги в подобных местах просто невозможно.
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* сайлау курманов
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4017

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 24.08.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куклачев так мило улыбается и говорит хорошие вещи, однако голодные кошки такое вытворяют за кусок еды, даже не знаю где грань хорошего и плохого. Пусть хотя бы воду чаще меняют в этих дельфинариях
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
421

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 24.08.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А "высокий" уровень - это травоядный человек? Веганство головного мозга - это тяжёлый диагноз.

А у меня где-то было такое написано? Никогда не додумывайте за собеседника то, чего он не говорил. а то получится в лучшем случае нелепо. А в худшем...
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* Сергей_я
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3016

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 24.08.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не лучше ли требовать для начала нормальных условий для содержания животных?

Вот вроде вы поняли и мои слова. Проблему нужно решать глобально т.к. слово "дельфин" можно вообще заменить на любое другое и подымать на этой хайп.
Т.е. когда в больницах нет лекарств и мест, то спрос нужно делать не с аптек и больниц, а с тех, кто дал возможность для развития такой ситуации.
Судя по новостям уже республиканским дельфинарии уберут. Но это мало связано с данным постом.
По идее убирать нужно все, а не только бедных водных млекопитающих.
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
421

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 24.08.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Куклачев так мило улыбается и говорит хорошие вещи, однако голодные кошки такое вытворяют за кусок еды,

А Вы очень хорошо осведомлены о методах Куклачёва? Вижу, что не очень. Он никого голодом не морит. Это раз. Не знаю ни одну кошку, которая даже за еду станет делать то, чего категорически не хочет, чем кошки и отличаются от собак. Это два.
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§ Елена Пикельная
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Е


(Журналисты)
Сообщений:
421

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 24.08.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
дикие животные после приручения не могут жить уже без человека.

Конкретно к дельфинам это не относится. Совершенно. И не ко всем прочим относится. С познанием мира у Вас не очень сложилось...
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§ Козлов я
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1700

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 24.08.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Re: Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1951

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 24.08.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить дельфинарии!!!
Невозможно создать для этих высокоразвитых животных условия содержания, близкие к природным. Если только в городах, максимально приближенных к морю.
Запретить также передвижные зоопарки, где животные содержатся в невыносимых условиях!
Человечеству должно быть стыдно за такое отношение к братьям нашим меньшим!
Кое-где на Западе уже запрещено выступление животных в цирках. Думаю, пришло время и у нас "сделать шаг к тому, чтобы называть себя гуманным обществом".
Это в 19 веке ещё можно было "по улицам слонов водить (как видно, на показ! Известно, что слоны в диковинку у нас!), потому что не было кино, телевидения и интернета, чтобы "познавать мир".
Не надо ради того, чтобы воочию увидеть животных, обрекать их на многолетние мучения. :-(
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§ Victor Yang
Казахстанцы просят Токаева закрыть дельфинарии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13119

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 24.08.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Есть разница между "убивают ради еды" и "чтобы позубоскалить

Во-первых," чтобы позубоскалить" животных не убивают - их дрессируют, содержат и кормят. А во-вторых, каково количественное соотношение?
Цитата:
Елена Пикельная:
у меня где-то было такое написано?

А разве убийство лучше чем содержание в неволе? Или если хочется кушать, то можно и убить. А если поразвлекаться, то у животных внезапно появляются права?
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