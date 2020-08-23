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≡ Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
 
 
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§ NG.kz
Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39683

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 23.08.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев на днях поручил запретить условно-досрочное освобождение для коррупционеров. Zakon.kz рассказывает, кто из чиновников, которых осудили за коррупционные преступления, выходил из колонии по УДО. В списке есть экс-министр национальной экономики, бывший глава компании "Казатомпром" и экс-аким Костаная.
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§ drakon
Re: Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19856

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 23.08.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эххх! Я бы пошёл Адвокатом, к
любому Коррупционеру... :lol: :-o
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§ Козлов я
Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1698

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 23.08.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Эххх! Я бы пошёл Адвокатом, к любому Коррупционеру...
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§ drakon
Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19856

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 23.08.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем сейчас, Пахан - Занимается?
Кто знает?... :lol: :-(
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§ Охотник
Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
О


(Пользователи)
Сообщений:
27

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 23.08.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они слуги народа, дармоеды! Миллионами воруют и им всё сходит с рук. Рука руку моет,все они там повязаны
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§ electro
Re: Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
350

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 24.08.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где, собственно, электрический стул?
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§ drakon
Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19856

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 24.08.20 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А где, собственно, электрический стул?

Была гдето там, скамейка электрическая.
Давно, про неё молчат...
:lol: :-P
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