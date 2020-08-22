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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9737

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[/URL спустя месяц он же пишет. [URL=http://www.radikal.ru] Люди он кто?, Я спросил в онкологии. Попросился к нему. Что б он мне все объяснил. В пр емной онкологии сказали у нас он не работает. Я не понял аппарат работает, а человек делает результаты и сказали у нас он не работает. Соколов я ж тебя найду) :lol:
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9737

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соколов я не один. Вот тут мы после выписки спустя месяц. Три. Это мы празднуем выписку спустя месяц. Вот такие мы, абсолютно разные а встречаемся.


[Исправлено: Vit, 22.08.2020 - 15:32]

[Исправлено: Vit, 22.08.2020 - 15:43]
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9737

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кто не курит
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§ Я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
328

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 23.08.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Починили

Вторые сутки не могу добавить новость о покусанной девочке в Костанае . Благодарит , но не показывает
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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
2427

Регистрация:
24.12.06
Отправлено: 23.08.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Соколов я ж тебя найду) :lol:
Ох, Vit). Не он, а она. Не Соколов, а Сокол. Конкретно что непонятно? После ковидной пневмонии последствия в легких рассасываются долго. Доктор пишет в заключении, что они еще видны, но потихоньку проходят. Ваш лечащий врач вам все объяснит, а если рентгенологи при их загрузки будут объяснять все каждому пациенту - работа остановится. Ну и как всегда у вас - на мой взгляд - уровень фамильярности зашкаливает.
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§ JereK
Ваши вопросы редакции и сообществу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1428

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 23.08.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень алкоголя в крови там зашкаливает. Такое ощущение что всегда.
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