Victor Yang Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в Казахстане #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 13117

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:06 Цитата: КГСПС:

Это раньше были учителя,а сейчас специалисты по оказанию образовательных услуг.

Если говорить о призвании - таких и раньше единицы были. Если говорить об обязанностях - раньше тоже при суициде ученика на каникулах, с учителя тоже спрашивали? На мой взгляд, сейчас обязанностей и ответственности прибавилось у учителей. А образовательные услуги - это уже к послешкольному образованию относится.