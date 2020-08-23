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§ NG.kz
Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39683

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 23.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О наказаниях за нарушение прав казахстанских учителей рассказал министр образования Асхат Аймагамбетов. Он также напомнил, что ранее был подписал приказ об освобождении учителей от несвойственных им функций и бумажной отчетности.
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§ КГСПС
Re: Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1124

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 23.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это раньше были учителя,а сейчас специалисты по оказанию образовательных услуг.
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§ Victor Yang
Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13117

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 23.08.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Это раньше были учителя,а сейчас специалисты по оказанию образовательных услуг.

Если говорить о призвании - таких и раньше единицы были. Если говорить об обязанностях - раньше тоже при суициде ученика на каникулах, с учителя тоже спрашивали? На мой взгляд, сейчас обязанностей и ответственности прибавилось у учителей. А образовательные услуги - это уже к послешкольному образованию относится.
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§ КГСПС
Re: Родителей будут наказывать за нарушение прав учителей в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1124

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 23.08.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Насчет единиц с призванием раньше не соглашусь. Или мне повезло с учителями.
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