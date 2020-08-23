NG.kz Кто из казахстанских чиновников-коррупционеров вышел на свободу по УДО N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:54 Президент Касым-Жомарт Токаев на днях поручил запретить условно-досрочное освобождение для коррупционеров. Zakon.kz рассказывает, кто из чиновников, которых осудили за коррупционные преступления, выходил из колонии по УДО. В списке есть экс-министр национальной экономики, бывший глава компании "Казатомпром" и экс-аким Костаная.

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