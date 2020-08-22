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≡ Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
 
 
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§ NG.kz
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39682

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 22.08.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня примерно в 19 часов при проведении ремонтных работ в квартире четырехэтажного дома в поселке Кушмурун произошел взрыв газовоздушной смеси.
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§ Tenkisch
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
T


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
09.08.18
Отправлено: 22.08.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где были те кто это все замутил? Это сколько должно было выйти газу чтоб так бабахнуло? Не верю! Что там другое рвануло.
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§ drakon
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19855

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 22.08.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я одного не понимаю.
Нахрена нужны эти -
натяжные потолки?... :-o
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§ Кушмурунец23
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
477

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 23.08.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дилетанты работали. Решили сэкономить на специалистах. Сейчас ведь на ютубе всему можно научиться. Жалко соседей...
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§ сайлау курманов
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4013

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 23.08.20 - 07:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут , что плиту сдвинула, возможно это опасно,
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§ Добринцофф
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7423

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 23.08.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я одного не понимаю. Нахрена нужны эти - натяжные потолки?..

Быстро,дёшево и практично,один раз натянул и забыл про потолок.
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§ drakon
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19855

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 23.08.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
один раз натянул и забыл про потолок.

Я думаю, что хозяин ещё долго - не забудет.
Да и соседи - тоже... 8-) :-o
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§ Кушмурунец23
Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
477

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 23.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я думаю, что хозяин ещё долго - не забудет. Да и соседи - тоже... 8-)

Да,был там на месте происшествия. Досталось жильцам, особенно соседям. До сих пор окна у кое кого пленкой обтянуты. Теперь работники как только выйдут из больнички будут выплачивать пострадавшим. Но мне кажется что этот процесс на долго затянется.
У акима не верная изначально информация, ремонт не родственники а нанятые люди.
Но собственно это уже и неважно.
А газ это страшная сила. Особенно сегодня. Балоны многие еще далеких советский времен. Редуктора вкаком состоянии , опять таки китайские небось низкого качества. Уже лет десять используем только электроплитыыыыыыыы
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