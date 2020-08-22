Кушмурунец23 Re: Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 августа в Кушмуруне #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 477

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: drakon:

Я думаю, что хозяин ещё долго - не забудет. Да и соседи - тоже... Я думаю, что хозяин ещё долго - не забудет. Да и соседи - тоже...

Да,был там на месте происшествия. Досталось жильцам, особенно соседям. До сих пор окна у кое кого пленкой обтянуты. Теперь работники как только выйдут из больнички будут выплачивать пострадавшим. Но мне кажется что этот процесс на долго затянется.

У акима не верная изначально информация, ремонт не родственники а нанятые люди.

Но собственно это уже и неважно.

А газ это страшная сила. Особенно сегодня. Балоны многие еще далеких советский времен. Редуктора вкаком состоянии , опять таки китайские небось низкого качества. Уже лет десять используем только электроплитыыыыыыыы