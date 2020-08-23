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≡ 10 случаев КВИ и 4 - пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
10 случаев КВИ и 4 - пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39681

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 23.08.20 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 случаев коронавирусной инфекии 4 зарегистрировано в областном центре, 1 в Житикаре и 1 в Рудном. Также COVID-19 выявлен у 2 жителей Карабалыкского района, 1 - Аулиекольского и 1 - Костанайского.
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§ сайлау курманов
Re: 10 случаев КВИ и 4 - пневмонии - хроника пандемии за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4013

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 23.08.20 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В вагоне полно людей, никто маску не одевал, наоборот, на улицу, на перрон одевали, а в вагоне как у себя дома. Самое интересное , одни пенсионеры, едут гулять, поминки, сватовство.
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§ Козлов я
10 случаев КВИ и 4 - пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1696

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 23.08.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В вагоне полно людей, никто маску не одевал


Вот так ездили в поездах в 1918-20 гг. в период "испанки".
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