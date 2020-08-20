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≡ Малокомплектная, но такая родная
 
 
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§ NG.kz
Малокомплектная, но такая родная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39681

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад ученики Чеховской средней школы, что в поселке Урожайное Сарыкольского района, записали видеообращение к чиновникам Костанайской области. Дети попросили отменить решение о реорганизации школы из средней в основную. Их родители утверждают, что о ролике ничего не знали. Иначе... обязательно поддержали бы. Из-за пандемии коронавируса родители не горят желанием отправлять детей в районный интернат, а возможностей учиться дистанционно в селе нет.
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§ electro
Re: Малокомплектная, но такая родная
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
349

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 20.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доступ к Интернету есть, но качество связи отвратительное. Порой даже позвонить в соседний дом - огромная проблема. Приезжали специалисты «Казахтелекома», но безрезультатно. Свой видеоролик, который длится меньше минуты, школьники загружали почти сутки. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=736&storyid=26318

Вот итог тридцатилетия
:-x
:рукалицо
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Малокомплектная, но такая родная
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4013

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 23.08.20 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каком веке живёте, так трудно найти доступ к интернету? Есть десятки способов наладить в глухой степи качественную сеть.
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