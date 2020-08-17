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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
924

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 17.08.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан в мировом рейтинге индекса СЧАСТЬЯ занял первое место среди стран СНГ и 50 место в мире.
По степени УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ: мужчины у нас УДОВЛЕТВОРЕНЫ более чем наши женщины; а среди населения: более удовлетворены сельские жители нежели городские.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7425

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Значит на майдан выйдут только городские женщины и только после остальных бывших стран снг)) но это не точно))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходит пациент к доктору и говорит:
- Доктор, у меня все болит!
Куда ни ткну, везде больно!
И тут больно, и там больно!
Доктор осмотрел его и говорит:
- У, батенька, так у вас палец сломан!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Жительница Миасса в Челябинской области
получила второй штраф после того,
как пришла без маски на суд
по делу об отсутствии маски.//

суровые времена...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще...

////в Казани сотрудница полиции без маски и перчаток
оштрафовала мужчину, который вышел на прогулку
и тоже был без маски и перчаток.///
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то Гога Краснодарский свою виллу не показывает. Бассейны, девочки..
Пальмы с баобабами...

[Исправлено: alex_60, 21.08.2020 - 19:45]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное Гога уже не Краснодарский.
Вернулся опять в Кустанай похоже.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Краснодаре то Тобола нет,
И кустанайцев. И казахского языка там не знают. Трудности в общении
Видать подумал, и вернулся.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1694

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 22.08.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Люди он кто?

Шерше ля фам! Сокол- фамилия и туда и сюда.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7425

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Шерше ля фам! Сокол- фамилия и туда и сюда.

Какая Эта Мишка. А теперь еще и Сокол, тоже какая?)))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9737

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Канада ты не раслабляйся. У тебя на огороде стоит небольшой домик. Он мой. Нуе кому не от давай. Ок?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2768

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 23.08.20 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В Краснодаре то Тобола нет,

----Слава богу , что и тебя здесь нет :lol:
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