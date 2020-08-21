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≡ Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
 
 
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§ NG.kz
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39678

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он отметил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.
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§ maxsaf
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7425

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:

Да вы даже молча сейчас сказали больше, чем многие "крикуны". Респект, за освоение этого непростого жанра.
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§ Козлов я
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1694

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 22.08.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да вы даже молча сейчас сказали больше
Профайл
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