NG.kz Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39678

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:19 Он отметил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.

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