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≡ Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
 
 
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§ NG.kz
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39678

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он отметил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.
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§ Партизан7
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 21.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

В статье: Руководство области не замечает......
Вчера я в комментариях привёл именно это высказывание нашеего Президента Токаева Касым-Жомарта Кемеловича.

Как здорово, что Президент, обратил на это внимание.
В ситуации со строительством 9 этажного общежития.........
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§ peshexod
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3625

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 21.08.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Каждый аким и министр должны нести ответственность не только за затраченные средства, но и за его правильное планирование. Именно здесь может быть большой риск коррупции. Поэтому на каждого руководителя возлагается персональная ответственность


Может пристальнее смотреть на кандидатов перед утверждением?
Или выбирать не с чего?
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§ electro
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
349

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередное бла-блаканье
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§ ACROS
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
924

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 21.08.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции


В вашем городе, городе Костанае, не просто КОРРУПЦИЯ, а СИСТЕМНАЯ КОРРУПЦИЯ - руководитель отдела ЖКХ; зам.акима, препредыдущий аким города, его замы и тогдашние руководители отделов - все эти чиновники или осуждены по коррупционным статьям или находятся под следствием тоже по коррупционным статьям. Значит руководитель города: АКИМ - не способен руководить городской администрацией, раз создал такую атмосферу, атмосферу ВСЕДОЗВОЛЕНОСТИ; он должен как минимум уйти в отставку, как максимум - им должна заинтересоваться Антикор.
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§ Партизан7
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 21.08.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ACROS Цитата/В вашем городе, городе Костанае, не просто КОРРУПЦИЯ, а СИСТЕМНАЯ КОРРУПЦИЯ.........- им должна заинтересоваться Антикор.

Думаю,если мы живём в Костанайской области, то Костанай наш город, и мы к нему относимся с любовью и уважением.

По поводу Вашего комментария, что я могу сказать, могу только промолчать в знак .....или кивнуть головой.
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§ ACROS
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
924

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 22.08.20 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Костанай наш город


Нет, это ВАШ город, я только иногда приезжаю по делам, по службе - у меня есть свой любимый район.

А, насчёт промолчать и КИВНУТЬ головой - это примерно - "жить в обществе и быть свободным от этого общества" - ну никак нельзя.
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§ Партизан7
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 22.08.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ACROS Цитата/Нет, это ВАШ город, я только иногда приезжаю по делам, по службе - у меня есть свой любимый район.

Да,конечно, Костанай наш город.
И очень здорово, что Вы тоже любите свой район.

ACROS Цитата/А, насчёт промолчать и КИВНУТЬ головой - это примерно - "жить в обществе и быть свободным от этого общества" - ну никак нельзя.

Говорить о вседозволенности ..., должен ли кто уйти в отставку.
Есть компетентные органы. Это их прерогатива.
Кто из нас может себя считать свободным?
Открыто излагать свои мысли, и не опасаться.
Я не могу.
Если Вы можете, то я рад за Вас.
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§ таноми52
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1950

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 22.08.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
не просто КОРРУПЦИЯ, а СИСТЕМНАЯ КОРРУПЦИЯ



Аплодирую!!!

[Исправлено: таноми52, 22.08.2020 - 20:06]
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§ electro
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
349

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 22.08.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, реально грек уехал?
А кто приехал?
:-o
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§ alex_60
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос орет,ему аплодируют.
Новая семейка.
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* maxsaf
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7424

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Кто из нас может себя считать свободным? Открыто излагать свои мысли, и не опасаться. Я не могу. Если Вы можете, то я рад за Вас.

Фига се партизана запугали. :-o
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§ таноми52
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1950

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 22.08.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Акрос орет,ему аплодируют.


Для тех, кто в танке, поясняю:"ОР" - это когда все посты, независимо от смысла, пишутся заглавными буквами. :-)
ACROS же заглавными буквами выделил квинтэссенцию (основа, самая сущность чего-л.) своего поста
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§ Muad Dib
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
75

Регистрация:
24.04.19
Отправлено: 22.08.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По уровню свободы изъяснения нам даже до России далеко. Мы где-то на уровне Беларуси прошлых лет. Если я выйду недовольный с плакатом, в пять минут приедет воронок и здрасьте :lol:
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§ Партизан7
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 22.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf Цитата/ Фига се партизана запугали

Мне нравится ответ Muad Diba
Согласен с ним.

Мои комментарии по статьям: аптеки, и незаконности или законности 9 этажного общежития - они, считаю аргументированными и нормальными.

Повторюсь про власть, про политику я НЕТ.
У меня свое мнение на это все, но высказываться на радость моим "друзьям" здесь не буду.
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