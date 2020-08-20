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≡ Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
 
 
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§ NG.kz
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39678

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 августа суд района Беимбета Майлина вынес постановление по жалобе жительницы этого района, владелицы местной аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР. Индивидуальный предприниматель оспаривала штраф в размере 361 140 тенге, который ей выписали в конце июля за продажу анальгина по завышенной цене. Ведлер считает, что покупатель был подставным, доказать продажу анальгина по чеку невозможно, а такие постановления разоряют мелкий аптечный бизнес.
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§ elektron
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5541

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 20.08.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда вообще и зачем прокурор? Дело максимум административное и яйца выеденного не стоит. Спор двух сторон, за несчастные 150 тенге. До чего же некоторые мелочные стали? Жалко даже как то таких ущербных людей. Даже если и обсчитали. Ну так разберись с продавцом на месте. Нет же бежать в полтсию надо, помогите, хулиганы зрения лишают. Даже если подобное и имело быть место...ХМ :-x Цитата:
ACROS:
На чеке выбито время покупки - 13:01, а протокол составлен в 13:00.

Хорошо замечено.
Решаются такие вещи в цивилизованном мире как правило бес судов, и уж точно без прокуроров.
Больше походит на системный отжим средств. Как и с ветеринаром.
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* maxsaf
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7424

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Спор двух сторон, за несчастные 150 тенге. До чего же некоторые мелочные стали?

А вы что им предлагаете, газовые контракты на миллиарды проверять?))
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§ elektron
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5541

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 20.08.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы что им предлагаете, газовые контракты на миллиарды проверять?))

Да я вообще не понимаю просто с какого боку тут полисия? :lol:
У них, что своих дел нет? Точнее это вообще их не касается. Если я по такому поводу в полицию позвоню, там не только никто не приедет, но ещё долго смеяться будут. :lol:

[Исправлено: elektron, 20.08.2020 - 18:08]
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§ Гога
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2767

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 21.08.20 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На чеке выбито время покупки - 13:01, а протокол составлен в 13:00.

---Вообще чек от 12 августа ??
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* maxsaf
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7424

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Прикол)) Купили в июле, а чек августовский)) видимо на фото просто образец чека с такой же суммой

[Исправлено: maxsaf, 21.08.2020 - 01:19]
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§ alex_60
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9052

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 06:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В 59 аптеке, как раз и всё расписано в чеках. Будучи в городе всегда беру только у них.


Ошибаетесь. Не знал бы, не писал.
Только общая сумма, да ещё еле читаемая,
Аппараты старенькие видно.
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§ ACROS
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
924

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 21.08.20 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вообще чек от 12 августа ??


12.08.20 - это наверное: двенадцатое августа двух тысяча двадцатого года.
Не верите, спросите у другого.
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§ Тимур Гафуров
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
557

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 21.08.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Вообще чек от 12 августа ??

Спасибо за внимательность. Подпись под фото исправлена. Фото чека нам предоставила Ольга Ведлер для примера - во всех чеках этого ИП не указываются названия препаратов. А чек, который выдан Ниязбаеву, приобщен к материалам дела. При подготовке статьи возникло недопонимание. Сейчас всё исправили.
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§ Yorik
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
904

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 21.08.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
предоставила Ольга Ведлер для примера - во всех чеках этого ИП не указываются названия препаратов


Что, кстати, является нарушением Налогового кодекса, в котором с 2019-го года есть изменённые требования о наличии информации в чеке ККМ с ФПД. Среди прочего - как раз обязательно наличие наименования товара/работы/услуги.
В данном конкретном случае наличие такой информации решило бы дело на раз: или два препарата на общую сумму 150 тнг., как утверждает Ольга В., или один, действительно с завышением/округлением цены...

[Исправлено: Yorik, 21.08.2020 - 09:41]
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§ tolikkustanay74
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
tolikkustanay74


(Пользователи)
Сообщений:
11

Регистрация:
18.04.20
Отправлено: 21.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/8HqnkxidGw4
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§ abaika95
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4764

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 22.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд это хорошо
Апелляция тоже хорошо
Ведлер не пошла по пути глупости с плакатами и пикетами что добавляет ей баллов
Будем смотреть что областной решит
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§ drakon
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19850

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 22.08.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Областной, оставит всё в силе.
Ну не может он против районного - идти... :-o
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* maxsaf
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7424

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
соответствует постановлению минздрава о предельно допустимой стоимости препаратов

Интересно, а предельная оптовая стоимость тоже регулируется этим постановлением?
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