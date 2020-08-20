Откуда вообще и зачем прокурор? Дело максимум административное и яйца выеденного не стоит. Спор двух сторон, за несчастные 150 тенге. До чего же некоторые мелочные стали? Жалко даже как то таких ущербных людей. Даже если и обсчитали. Ну так разберись с продавцом на месте. Нет же бежать в полтсию надо, помогите, хулиганы зрения лишают. Даже если подобное и имело быть место...ХМ Цитата: ACROS:

На чеке выбито время покупки - 13:01, а протокол составлен в 13:00.

Хорошо замечено.

Решаются такие вещи в цивилизованном мире как правило бес судов, и уж точно без прокуроров.

Больше походит на системный отжим средств. Как и с ветеринаром.