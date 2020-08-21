Партизан7 Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 64

Регистрация: 30.07.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:44 ACROS Цитата/Нет, это ВАШ город, я только иногда приезжаю по делам, по службе - у меня есть свой любимый район.



Да,конечно, Костанай наш город.

И очень здорово, что Вы тоже любите свой район.



ACROS Цитата/А, насчёт промолчать и КИВНУТЬ головой - это примерно - "жить в обществе и быть свободным от этого общества" - ну никак нельзя.



Говорить о вседозволенности ..., должен ли кто уйти в отставку.

Есть компетентные органы. Это их прерогатива.

Кто из нас может себя считать свободным?

Открыто излагать свои мысли, и не опасаться.

Я не могу.

Если Вы можете, то я рад за Вас.