alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4370 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9050

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:40 Спит. Бомж. В Германии.

У нас они работают.

Смотрел сейчас с лоджии,

Подошли двое, с большим пакетом, обследовали ёмкости для мусора возле подъезда, не на мусорке,

Вытащили банки из под пива,

Допили что в них осталось, потом ногами сплющили и в пакет.