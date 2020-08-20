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≡ На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
 
 
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§ NG.kz
На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39677

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшую неделю в рамках акции «Антиковид» на карту Каспи-голд поступило 4 взноса на общую сумму 11 165 тенге. В кассе акции остается 3 044 190 тенге. Напомним, в дороге находятся еще заказанных 20 пульсоксиметров, которые будут получены не ранее 1 сентября.
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§ Vit
Re: На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9737

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам уже столько инфы открытым текстом рассказал. Думаю раз, вас за язык не кто не тянул. Двух врачей можно все таки, наградить. А остальные деньги. Меня уже не касаются.
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