alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #12498 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9049

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Приходит пациент к доктору и говорит:

- Доктор, у меня все болит!

Куда ни ткну, везде больно!

И тут больно, и там больно!

Доктор осмотрел его и говорит:

- У, батенька, так у вас палец сломан!