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(Полноправные пользователи) Сообщений: 9735

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 [/URL спустя месяц он же пишет. [URL=http://www.radikal.ru] Люди он кто?, Я спросил в онкологии. Попросился к нему. Что б он мне все объяснил. В пр емной онкологии сказали у нас он не работает. Я не понял аппарат работает, а человек делает результаты и сказали у нас он не работает. Соколов я ж тебя найду)