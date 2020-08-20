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≡ Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
 
 
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§ NG.kz
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39677

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло три месяца как началось строительство общежития Костанайского медицинского колледжа во дворах домов Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92, Толстого, 67 в городе Костанай. Обращение к президенту, жалобы и отписки, суды и протесты, публикации в прессе, сюжеты на телевидении.
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§ Victor Yang
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13116

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 21.08.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Так и не получен ответ на принципиальный вопрос, на каком основании проведён конкурс и заключён договор?

Решение местного исполнительного органа. Ищите его на портале epsd.kz. Но для этого нужна ЭЦП заказчика.
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§ Victor Yang
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13116

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 22.08.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Разница в том, что дом стоит уже 40 лет

А колледж, который предлагают перенести?
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§ abaika95
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4764

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 22.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И суд на это не обращает внимание!Так понятна природа слёз?/




Природа слез понятна
Плакаты к чему?
Они должны на власть подействовать ?
Нет они за строительство и плакатами думаю их не проймешь
На суд подействовать?
Нет плакат не статья и в суде не применим
Тогда остаться что плакаты ваши это средство привлечения общественности?
Ну тогда хоть не лукавьте и пишите полную инфу на этих плакатах и про суд и про землю а не просто что вы против строительства
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§ сайлау курманов
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4010

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 22.08.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители правы как не крути, власти игнорируя это, делает себе отрицательное сальдо, неужели земли мало в городе куда эту злосчастную шарагу воткнуть. Видимо откаты и прочие награды получены и назад дороги нет, иначе на пустом месте сыр-бор
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§ ACROS
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
924

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 22.08.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Как государство вас не могло услышать?


Цитата:
abaika95:
Или аким области за каждый суд в городах должен вписывается


И не будет вмешиваться: они свою позицию уже обозначили: стройка будет, стройка продолжается и стройка успешно ЗАВЕРШИТСЯ.
Это надо быть по детски НАИВНЫМ: вот придёт БАРИН (то бишь аким) и всё рассудит.
Не придёт: у него планов ГРОМАДЬЁ, у него ОСВОЕНИЕ, у него РЕЙТИНГИ и прочие бюрократические штучки( на его месте так поступал бы любой человек)
Жалко жителей, но надо жить РЕАЛЬНОСТЯМИ.
Самое реальное: его Величество СУД.
Но к нему надо ГОТОВИТЬСЯ: хороший и УЩЛЫЙ адвокат ( не дежурный, которому баре-бир, лишь баблосики срубить) дружащий со всеми ветвями власти и железебетонные документы.
И немаловажное в наше время: медиа атака через СМИ, желательно республиканские и бить надо на концепцию Токаева ( социальную направленность, права человека и прочую социальную лабуду).
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