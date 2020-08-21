сайлау курманов Re: "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4010

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Когда нуркадилов якобы застрелился, тоже говорили, кому он нужен. Исходя из протестных настроении хабаровчан, что подают плохой пример всея Россия, да к тому же не убили, а так приморозили