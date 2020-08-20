ACROS Re: Руководство области не замечает протесты жителей против... #34 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 924

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:56 Цитата: Козлов я:

Как государство вас не могло услышать?



Цитата: abaika95:

Или аким области за каждый суд в городах должен вписывается



И не будет вмешиваться: они свою позицию уже обозначили: стройка будет, стройка продолжается и стройка успешно ЗАВЕРШИТСЯ.

Это надо быть по детски НАИВНЫМ: вот придёт БАРИН (то бишь аким) и всё рассудит.

Не придёт: у него планов ГРОМАДЬЁ, у него ОСВОЕНИЕ, у него РЕЙТИНГИ и прочие бюрократические штучки( на его месте так поступал бы любой человек)

Жалко жителей, но надо жить РЕАЛЬНОСТЯМИ.

Самое реальное: его Величество СУД.

Но к нему надо ГОТОВИТЬСЯ: хороший и УЩЛЫЙ адвокат ( не дежурный, которому баре-бир, лишь баблосики срубить) дружащий со всеми ветвями власти и железебетонные документы.

И немаловажное в наше время: медиа атака через СМИ, желательно республиканские и бить надо на концепцию Токаева ( социальную направленность, права человека и прочую социальную лабуду).