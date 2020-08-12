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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПЕШЕХОДА С МАШИНОЙ
Люди иногда при переходе улицы ведут себя крайне беспечно. Капюшон на голове, наушники, солнечные очки, смартфон в руках — и в результате визг тормозов приводит их в себя, но уже поздно... Что делать пешеходу при столкновении с машиной?
Главная опасность здесь-удар бампером по ногам. Кости подламываются и человек падает на асфальт, получая дополнительные травмы. На последних моделях машин сейчас устанавливаются дополнительные ребра, чтобы человека не отбрасывало назад. Но нам сейчас от этого не легче - когда оно к нам еще придет. Так что же делать? Все видели старые фильмы с исполнением трюков каскадеров. Там каскадеры при столкновении с машиной совершают прыжок, чтобы удар по ногам был капотом и его отбросило не назад, а на лобовое стекло. Причем каскадер прыгает наискосок, чтобы перекатиться по капоту, встретить стекло спиной и упасть с машины.Так нужно делать и человеку, закрывая голову руками, как это делают боксеры, и поджимая ноги под себя. Сделать это легко, т.к. машина уже начинает экстренно тормозить и уже сбросит скорость до 30-40 км/ч. При этой скорости повреждения уже будут минимальные, т.к. при ударе об стекло можно получить только ушибы, а при ударе бампером - переломы и травму головы при ударе об асфальт.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА.
Лучше всего - избежать ДТП. Для этого:
- нельзя выходить на дорогу не осмотревшись;
- нельзя выбегать перед машинами неожиданно, т.к. у них большой тормозной путь;
- удостоверьтесь, что водитель стал притормаживать, пропуская вас, и только после этого ступите на дорогу;
- ни в коем случае НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ дорогу, даже если водители пропускают вас.Всегда найдется лихач по соседней полосе, которому вас не видно.
- нельзя выкатывать детскую коляску на пешеходный переход впереди себя. Выйдите на "зебру" первыми и убедитесь в отсутствии транспорта и только потом выкатывайте коляску;
- НИКОГДА не переходите дорогу с капюшоном на голове и в наушниках.

Берегите себя, вы - не святой, и больше не воскреснете. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТЛОМИЛАСЬ СПИЦА СУШИЛКИ
Сушилка для белья сейчас неотъемлемая часть каждой квартиры. Но у них есть слабое место - отваливаются спицы, на которых висит белье.


Казалось бы большой проблемы нет - возьмите олово и припаяйте спицу на место. А если вы одинокая женщина, которая обходится своими силами? Хотя женщины в последнее время стали очень техничными:


Нужно воспользоваться нашим пройденным советом, когда склеивали тонкие части предметов. Нам нужны клей, пищевая сода и нитки.


Ниткой закрепляем спицу на ее место.


Затем обмазываем клеем и присыпаем содой для укрепления.


После отвердевания немного пройтись наждачкой и ремонт закончен.


Если не приглядываться - то и не заметно. Можно и подкрасить. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПЕРЕМЕШИВАЕМ БЕТОН
Летом многие что-то делают с цементом - в гараже, на даче, в частном доме. И приходится прикладывать много физических сил, чтобы перемешать раствор лопатой.


Но если взять вместо лопаты обыкновенную садовую тяпку, то работа гораздо облегчится. Не нужно будет втыкать лопату в тугой раствор, поднимать его вверх и скидывать с лопаты. А ведь все это ваши силы, их нужно беречь.


Здесь нужно всего лишь передвигать раствор вперед и назад, не затрачивая много энергии. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19847

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот можно себе тоже купить.
https://radikal.ru/video/h9Pj5zU6nYi
Облегчает труд. Можно и
шашлычку - построить... :lol: :oops:
Кликнуть мышкой по ссылке

[Исправлено: drakon, 14.08.2020 - 19:02]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Облегчает труд. Можно и шашлычку - построить...

Снимаю шляпу..! :lol:

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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 15.08.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВМЕЩАЕМ ТАРЕЛКИ В ХОЛОДИЛЬНИК
После различных праздненств в доме всегда остается недоеденная еда- различные салаты, нарезанная колбаса и т.п. Чтобы все это не испортилось, хозяйки ставят еду в холодильник, но много тарелок туда не вместишь. Поэтому предлагается простой совет как вместить много тарелок на малую площадь. Для этого нужна всего лишь пустая 5-литровая пластиковая бутылка. У нее отрезается дно.


Затем через каждые 5 см отрезаем полоски бутылки (как раз по ребрам).


Ставим полоску на тарелку с едой, на нее еще одну и т.д. Получается такая "этажерка".


Чтобы пища не заветрилась верхнюю тарелку закрываем дном бутылки или ее горлышком.


После чего эту "этажерку" аккуратненько ставим в холодильник.


Мы вместили 5 тарелок с едой на то место, где поместилась бы только одна. Такие запчасти от бутылки пригодятся вам и дальше. Приятного аппетита!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 19.08.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВМЕСТО ИЗОЛЕНТЫ
Иногда бывают моменты,когда нужно заизолировать скрутку проводов, а изоленты под рукой нет.


Здесь вполне можно обойтись обыкновенной крышечкой от пластиковой бутылки. Для этого нужно надрезать бок крышки и наполовину оторвать его.


Затем нагреть на огне пластиковый "язычек" до состояния плавления.


И образовавшейся тянучей массой замотать место скрутки проводов.


По мере застывания массы придать ей пальцами необходимую форму.


Скрутка прослужит вам очень долго при любых метеоусловиях. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 20.08.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОВРЕМЯ ПРИНЯТЬ ТАБЛЕТКИ
Если у вас или у кого-либо в вашей семье есть необходимость постоянного приема лекарств, то в суматохе дел можно иногда забыть об очередности их принятия. Для этого можно всего лишь надписать на нужных вам таблетках дату и время их приема. Это позволит вам не напрягать свою память и облегчит ваше выздоровление.


Не болейте!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 21.08.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОДНИМАЕМ БЕЗ ДОМКРАТА
Если в доме появилась необходимость поднять что-то тяжелое и домкрат не пролезет в щель, а то и его нет вообще, то вам может помочь небольшое домашнее приспособление. Нужно всего лишь: пустая 2-х литровая пластиковая бутылка и садовый опрыскиватель.


Берем бутылку, выпускаем из нее воздух и делаем плоской.


Закручиваем в нее опрыскиватель. Наш домкрат готов к работе. Поднимаем им холодильник - подсовываем бутылку под угол холодильника и насосом опрыскивателя нагнетаем в бутылку воздух.


Распрямляясь, она поднимает угол холодильника. Чтобы выпустить воздух, используем специальную кнопочку на опрыскивателе. Точно также можно поднять и снять в комнате дверь.


Благодаря мягкости бутылки поднимаемые предметы не деформируются, а это большой айс. Проведенными испытаниями установлено, что таким домашним домкратом можно поднять конструкцию с тяжелым станком весом более 100 кг.


Дерзайте!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 22.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СКАНИРУЕМ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ СКАНЕРА
Нашу современную жизнь сейчас невозможно уже представить без навороченных прибамбасов, которые облегчают ее. К одним из них относится сканер, без которого не оцифруешь необходимый документ или изображение. А если сканера нет под рукой, то, оказывается в вашем смартфоне есть приложение "Google Диск", которое сканирует все, что вам надо. Смотрим последовательность действий:






Все сделано. Теперь можно сравнить. Оригинал документа:


И его сканированную копию:


Удачи!
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§ Victor Yang
Советы на каждый день
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13116

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 22.08.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
СКАНИРУЕМ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ СКАНЕРА

Не знал, спасибо. А себе скачал Турбоскан и купил за 300 тенге платную версию.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 22.08.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не знал, спасибо.

Всегда пожалуйста. :lol:
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