Vit «Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9732

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:47 Как я утилизировал свой шкаф-стенку. Каждое утро ли вечер, как уж получалось. По 2-3 предмета откручивал и выносил в контейнер. На третий день заметил что один местный меня спалил. И вытягил эти запчасти себе в гараж(они рядом) я на четвёртый день стал складывать у его ворот. Он их. К себе. И тд. Упс. Ой мне кажется я ветку спутал. Надо это напечатать в ветке Козлова про советы на каждый день:))