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≡ «Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками
 
 
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§ NG.kz
«Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39676

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 22.08.20 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О мусорной куче возле контейнеров во дворе домов №№ 83 и 85 по ул. Майлина сообщила «НГ» жительница Костаная Лидия ШЕВЧЕНКО.

- Рядом с контейнерами - детская площадка, и мусор регулярно разносится туда, - отмечает она.
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§ arman_kst
Re: «Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
507

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде одна и та же картина
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§ ACROS
Re: «Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
923

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 22.08.20 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажеться: мусорщики ДОЛЖНЫ убирать только мусор с контейнеров, то есть ТБО, а строительный мусор, картон и прочие - жильцы домов САМОСТОЯТЕЛЬНО должны отвозить на полигон ТБО. По крайней мере , мне так обьяснили в КСК и так я делал когда ремонтировал квартиру. И это логично: твой мусор ты и убирай.
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§ Vit
«Свалки Костаная». Рядом с детскими площадками
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9732

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 22.08.20 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я утилизировал свой шкаф-стенку. Каждое утро ли вечер, как уж получалось. По 2-3 предмета откручивал и выносил в контейнер. На третий день заметил что один местный меня спалил. И вытягил эти запчасти себе в гараж(они рядом) я на четвёртый день стал складывать у его ворот. Он их. К себе. И тд. Упс. Ой мне кажется я ветку спутал. Надо это напечатать в ветке Козлова про советы на каждый день:))
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