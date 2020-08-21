Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике не стал наказывать заместителя акима Костаная, рассматривают в суде
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике не стал наказывать заместителя акима Костаная, рассматривают в суде
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39675

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура настаивает на том, что заместитель акима Костаная Рустем Каркенов ущемил права инвалидов по зрению и должен быть привлечен к ответственности за это. На очередном заседании выясняли, насколько независим совет по этике и почему в деле фигурирует только один из всех костанайских перевозчиков.
Читать новость
§ electro
Re: "Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
348

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей СКИБА, это что за набор картинок?
Профайл
§ olegggon
Re: "Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1116

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 21.08.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, местная пурга, то виноват, то не виноват. Лучше бы поработали над местными водителями автобусов. Их моральный уровень оставляет желать лучшего. И маты , и курево, всё присутствует в их ежедневной практике. Буквально сегодня довелось проехать на 2ке. Водитель несколько остановок выяснял по телефону, кто за кем едет, нелицеприятно отзываясь о своих коллегах, автобус грязный и т. д. Они зарабатывают не копейки. Могли бы и чуть покультурней быть.
Профайл
§ arman_kst
"Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике не стал наказывать заместителя акима Костаная, рассматривают в суде
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
507

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 22.08.20 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
electro, Я только Романа Скиба знаю лично)

[Исправлено: arman_kst, 22.08.2020 - 01:58]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 33
Пользователей: 0
Всего: 33

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 545.7 Ko | Raw HTML: 51.48 Ko -