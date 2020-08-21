olegggon Re: "Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1116

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:17 Короче, местная пурга, то виноват, то не виноват. Лучше бы поработали над местными водителями автобусов. Их моральный уровень оставляет желать лучшего. И маты , и курево, всё присутствует в их ежедневной практике. Буквально сегодня довелось проехать на 2ке. Водитель несколько остановок выяснял по телефону, кто за кем едет, нелицеприятно отзываясь о своих коллегах, автобус грязный и т. д. Они зарабатывают не копейки. Могли бы и чуть покультурней быть.