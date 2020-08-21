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≡ "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
 
 
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§ NG.kz
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39674

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного врача больницы Омска Анатолий КАЛИНИЧЕНКО сегодня, 21 августа, прокомментировал состояние российского оппозиционера Алексея Навального. Днём ранее ему стало плохо на борту самолёта, на котором политик возвращался из Томска в Москву. По словам соратников Навального, его отравили.
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§ alex_60
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9046

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В шкатулке, малахитовой


Нет, это перебор.
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