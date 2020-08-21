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≡ "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
 
 
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§ NG.kz
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39674

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного врача больницы Омска Анатолий КАЛИНИЧЕНКО сегодня, 21 августа, прокомментировал состояние российского оппозиционера Алексея Навального. Днём ранее ему стало плохо на борту самолёта, на котором политик возвращался из Томска в Москву. По словам соратников Навального, его отравили.
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§ юля елиссева
Re: "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1668

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По отравлению неугодных ядами путлеровский режим впереди планеты всей. Полоний, Новичок.. Теперь и на Навальном что-то новое испытали...
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§ Vit
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9731

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
А ещё Путин виноват что в казахстане урожай сгорел. Виноват что первые вакцину придумали. Уже давно стало трендом че бы не произошло на планете, виновин Путин. Не надоело то, а?
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§ юля елиссева
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1668

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А ещё Путин виноват что

Одному полоний сыпят в кофе, другого новичком травят. Скоро узнаем чем траванули Навального, если конечно дадут вывезти его в Германию. Назови другую страну, где диктаторы травят своих противников столь явно и часто?
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§ elektron
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5541

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 21.08.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да мало ли кто мог этого клоуна травануть. С его то взглядами, врагов не перечесть
Если бы Путину, это было нужно, то ни этот ни те в Англии (Скрипаль вроде) давно не жили бы.
Не нужно быть таким наивным.
Просто передозировка, а выгодно политику включить. Теперь вот в Германию на лечение полетит.
Хотя зачем таким жить? Даже не знаю. :-x
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§ ACROS
Re: "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
921

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 21.08.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
что-то новое испытали...


Не много ли НАВЕШАНО на одного человека. Создаётся впечатление, что ФСБ - это сборище бездарей и неумех. А, ведь это последователи КГБ - самой из самой в мире спецслужб.
Да и зачем испытывать новые яды на кем то, кто имеет хоть какую то известность, на медийных личностях, когда есть осуждённые пожизненно: испытывай на них хоть что - никто и никогда из-за них не поднимут шума.
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§ Vit
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9731

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Каких врагов.? Юля. Да этот. Навальный погоды ваще не какой не играет в политической жизни России. Даже если этих клоунов с десяток наберут, типа собчак и тд. Они и 5% ненаберут потдержки. Но ещё 15 %подкупят. Так предателей продажных везде хватает. Увы. Вобщем Юля. Крым наш)) :lol:
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§ dvb
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
181

Регистрация:
01.08.14
Отправлено: 21.08.20 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все по-моему просто - интерес к Навальному за последний год стал ощутимо угасать. Поэтому, что в таких случаях делают?
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§ alex_60
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9046

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напился вечером,
В туалете самолёта
Энергетика или депресанта хряпнул,
Крыша и поехала.
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§ alex_60
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9046

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его же берегут власти.
Кто и заинтересован, это
Кто рядом с ним.
Столько сливок можно снять.
Один идиот из них сегодня заявил, что обнаружен у него яд, при котором нельзя находиться в радиусе пяти километров рядом. Он слышал это от дворника.
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§ alex_60
Re: "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9046

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню тоже в реанимации лежал.
С ООН не звонили что то.
Правда я не в йеле учился, где провокаторов готовят а в упи в Свердловске.
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§ drakon
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19846

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
где провокаторов готовят в упи в Свердловске.

УПИ, это Уральский Политический Институт... :lol: :-o
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§ alex_60
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9046

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это Уральский


Да, так и есть.
Значки с малахитом лежат.
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§ drakon
"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19846

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Значки с малахитом лежат.

В шкатулке, малахитовой?... :lol: :oops:
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§ ladas
Re: "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в...
l


(Пользователи)
Сообщений:
11

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 21.08.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кому он нужен? Вообще ни какой погоды не делает. Оппозиционер как же, ноль без палочки. Страна как стояла и стоять будет и политика будет такая какая должна быть.
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