elektron "Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5541

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:09 Да мало ли кто мог этого клоуна травануть. С его то взглядами, врагов не перечесть

Если бы Путину, это было нужно, то ни этот ни те в Англии (Скрипаль вроде) давно не жили бы.

Не нужно быть таким наивным.

Просто передозировка, а выгодно политику включить. Теперь вот в Германию на лечение полетит.

Хотя зачем таким жить? Даже не знаю.