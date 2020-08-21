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≡ Класть асфальт под дождем? Легко!
 
 
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§ NG.kz
Класть асфальт под дождем? Легко!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39674

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое вчера, 20 августа, на ул. Мауленова в районе налоговой в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта под ником Неравнодушный житель города. На видео видно, как рабочие вычерпывают из ямы воду лопатой под дождем.
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§ ladas
Re: Класть асфальт под дождем? Легко!
l


(Пользователи)
Сообщений:
11

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 21.08.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедненькие - видать сильно надо было. Надо было зонтик взять.
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