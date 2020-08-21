NG.kz По мотивам аджики N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39674

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:17 Предусмотрительно написала «по мотивам», чтобы не инициировать споры о том, что есть настоящая кавказская аджика. Это не она. Но похожа. Тоже острая, пряная, вкусная. И сырая. Раньше давала рецепт острой овощной икры, тоже ароматной, с чесноком и перцем, но ее нужно было долго варить. Попробуйте овощные приправы без варки, они хранятся в холодильнике.

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