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§ NG.kz
По мотивам аджики
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39674

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предусмотрительно написала «по мотивам», чтобы не инициировать споры о том, что есть настоящая кавказская аджика. Это не она. Но похожа. Тоже острая, пряная, вкусная. И сырая. Раньше давала рецепт острой овощной икры, тоже ароматной, с чесноком и перцем, но ее нужно было долго варить. Попробуйте овощные приправы без варки, они хранятся в холодильнике.
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§ drakon
Re: По мотивам аджики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19846

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот такую Аджику, употребляю.

Завтра, не забыть.Купить... :lol: ;-)
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§ drakon
По мотивам аджики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19846

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Называется, "Аджика острая".
Ох, очень острая... :lol: :-)
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