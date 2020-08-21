NG.kz День города. Как угасал праздник. Часть 1 N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39673

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:30 Наверное, половину своей жизни я из года в год отмечаю День рождения нашего города. В детстве, это обязательное посещение с мамой выставки цветов, в школьные годы родители уже позволяли задержаться с друзьями на концерт и дождаться салюта. Сейчас, уже со своими детьми ходить на День города стало традицией.

Читать новость



