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≡ День города. Как угасал праздник. Часть 1
 
 
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§ NG.kz
День города. Как угасал праздник. Часть 1
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39673

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, половину своей жизни я из года в год отмечаю День рождения нашего города. В детстве, это обязательное посещение с мамой выставки цветов, в школьные годы родители уже позволяли задержаться с друзьями на концерт и дождаться салюта. Сейчас, уже со своими детьми ходить на День города стало традицией.
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§ alex_60
Re: День города. Как угасал праздник. Часть 1
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9045

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воспоминания
Хорошего
.это лучшее что есть.
Ждём продолжения.
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§ alex_60
День города. Как угасал праздник. Часть 1
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9045

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не видел сегодня красочных плакатов,
Билборбов. Музыки на улицах.
День города по правилам
уходящего грека.
Город испохабил.
Ткперь вот так простился.
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* drakon
День города. Как угасал праздник. Часть 1
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19845

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
День города по правилам уходящего грека.

У вас тоже врачи-греки есть? И чё он ушёл?
Хотя от таких - сбежишь... :lol: ;-)
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§ alex_60
День города. Как угасал праздник. Часть 1
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9045

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
-греки есть


Так архимед же греческий учёный.
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* drakon
День города. Как угасал праздник. Часть 1
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19845

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так архимед же греческий учёный.

Так он - уходит?... :lol: :-o
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§ alex_60
День города. Как угасал праздник. Часть 1
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9045

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так он - уходит?.


Так это ты сканируешь казновости.
Должен знать.
Не помню какая область. Место назначения.
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