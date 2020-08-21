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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зачем зонтик? Нму же мыться - нужно...


человека жалко.
Нельзя так.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
человека жалко. Нельзя так.

Пришли денег, я ему - передам... :lol: :oops:
Профайл
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