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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 50 млн. тенге -
украли. В Арысе... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, в Рудном, сегодня-
двойное убийство... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром, пока не так жарко было, объехал

деревню. Всё в порядке. Даже БОМЖ, на
своём месте... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё в порядке.


Как порядке? Столько мусора на улице.
Куда акимат деревни Место смотрит.
У нас за такое в тюрьму сразу.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже БОМЖ,


Дал бы ему булочку. Он бы покушал.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Он бы покушал.

Алекс, он спит, видиш же.
А сигарету я ему давал, как то... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
он спит, видиш же.


да довели человека.
спит на улице на тротуаре.
а когда дождь,снег где же он спит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 20.08.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спит на улице на тротуаре.

Сейчас я был в больнице.
БОМЖ на том же месте, спит.
Цитата:
alex_60:
а когда дождь,снег где же он спит.

Раньше у него "лёжка" - была на кладбище,
гдето... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на том же месте, спит.


ты его палочкой потыкай, два дня подряд спит на одном месте,
подозрительно уже.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений:
1690

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 20.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а когда дождь,снег где же он спит

Приехал я как-то в гости в Дойчланд, это было еще в 2002 г. Едем с родственником по городку. И тут вижу среди новеньких красивых домов стоит деревянная развалина столетней давности. Портит весь вид города. Спрашиваю - как таг? Ответ - городские власти не могут снести этот дом, потому что в нем живут без всякой прописки четверо бомжиков. А по их законам, если в постройке кто-то живет, то она неприкосновенна. Вот такие дикие люди... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня волнует как живет этот бомж в деревне Место в Германии.
Почему ни местные власти, ни Меркель, ни ЕС, ни ООН не решают проблемы таких людей.
Почему ему не выделяют хотя бы трехкомнатную квартиру, чтобы он мог встречаться с друзьями.
Обсуждать состояние гражданского общества в стране.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Почему ему не выделяют хотя бы трехкомнатную квартиру

Наверное не - просит.В Понедельеик спрошу у Бюргемайстера... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Понедельеик спрошу у Бюргемайстера


Да узнай. Ты говорил за зарплатой то он
Приходит сам. Куда то.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9038

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него хоть зонтик есть.
Дождь же бывает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19840

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 21.08.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У него хоть зонтик есть. Дождь же бывает.

Зачем зонтик? Нму же мыться - нужно... :lol: :oops:
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Страница 291 из 292«1...289290291292»
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