Козлов я Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4360





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1690

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата: alex_60:

а когда дождь,снег где же он спит

Приехал я как-то в гости в Дойчланд, это было еще в 2002 г. Едем с родственником по городку. И тут вижу среди новеньких красивых домов стоит деревянная развалина столетней давности. Портит весь вид города. Спрашиваю - как таг? Ответ - городские власти не могут снести этот дом, потому что в нем живут без всякой прописки четверо бомжиков. А по их законам, если в постройке кто-то живет, то она неприкосновенна. Вот такие дикие люди...