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≡ Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
 
 
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§ NG.kz
Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39670

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он отметил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.
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* Партизан7
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
61

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 21.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

В статье: Руководство области не замечает......
Вчера я в комментариях привёл именно это высказывание нашеего Президента Токаева Касым-Жомарта Кемеловича.

Как здорово, что Президент, обратил на это внимание.
В ситуации со строительством 9 этажного общежития.........
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§ peshexod
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3625

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 21.08.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Каждый аким и министр должны нести ответственность не только за затраченные средства, но и за его правильное планирование. Именно здесь может быть большой риск коррупции. Поэтому на каждого руководителя возлагается персональная ответственность


Может пристальнее смотреть на кандидатов перед утверждением?
Или выбирать не с чего?
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§ electro
Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
347

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередное бла-блаканье
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