Цитата: "Каждый аким и министр должны нести ответственность не только за затраченные средства, но и за его правильное планирование. Именно здесь может быть большой риск коррупции. Поэтому на каждого руководителя возлагается персональная ответственность



Может пристальнее смотреть на кандидатов перед утверждением?

Или выбирать не с чего?