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≡ Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей вынуждены отдавать в подпольные продлёнки
 
 
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§ NG.kz
Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей вынуждены отдавать в подпольные продлёнки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39670

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работающие родители боятся оставлять школьников без присмотра одних дома, поэтому, по словам депутата, им приходится доверить детей сомнительным продлёнкам.
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§ KOS77
Re: Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
757

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина Смирнова отметила, что перед родителями встал вопрос: либо нанимать гувернёра, либо уволиться и сидеть с ребёнком дома.

Радует, что в парламенте кто-то ещё здраво мыслит. Уважаемая депутат Смирнова, достучитесь пожалуйста с этой проблемой до президента, т.к. от временных министров и санврачей толку нет! Доиграются ведь с карантинами, загубят образование, как и здравоохранение. В начальных классах обязательно должно быть очное обучение.
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§ arman_kst
Re: Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
505

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Образование смогут позволить только богатые
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* сайлау курманов
Re: Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4008

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 21.08.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложите свои меры, чего ругаться, люди из надобности нарушают во благо детей своих
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§ Сергей_я
Депутат раскритиковала дистанционное обучение: Детей вынуждены отдавать в подпольные продлёнки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3013

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 21.08.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Предложите свои меры, чего ругаться, люди из надобности нарушают во благо детей своих

О каких благах вы говорите? Нука че там по статистике сколько сотен детей умерло от ковида за пол года то?
А нуда, это ж благодаря всемогущему карантину у нас все дети живы и здоровы. Так?
Вообще по делу. Если б на местах велась полноценная дезинфекция, если б маски не стоили как булка хлеба то поверьте в школе заболеть можно было с такой же вероятностью как и сидя дома в 4х стенах.
т.е. наш любимый принцип в стране, лучше запретить все и сразу, чем научится контролировать.
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