Цитата: сайлау курманов:

Предложите свои меры, чего ругаться, люди из надобности нарушают во благо детей своих

О каких благах вы говорите? Нука че там по статистике сколько сотен детей умерло от ковида за пол года то?

А нуда, это ж благодаря всемогущему карантину у нас все дети живы и здоровы. Так?

Вообще по делу. Если б на местах велась полноценная дезинфекция, если б маски не стоили как булка хлеба то поверьте в школе заболеть можно было с такой же вероятностью как и сидя дома в 4х стенах.

т.е. наш любимый принцип в стране, лучше запретить все и сразу, чем научится контролировать.