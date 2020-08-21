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≡ Регистрацию переоборудованных авто из Армении могут продлить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Регистрацию переоборудованных авто из Армении могут продлить в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39670

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МВД рассматривает вопрос продления сроков регистрации автомобилей из Армении в Казахстане. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.
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* юля елиссева
Re: Регистрацию переоборудованных авто из Армении могут продлить...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1668

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит уже постить фотки с этим нецензурным словом казахского языка!
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§ alex_60
Re: Регистрацию переоборудованных авто из Армении могут продлить...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9029

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж простите их, денег дайте,
медалями наградите...
развели детский сад,нянчатся с ними ...
позорище..
эти машины как из нор повылазили, их все больше
с каждым днем с армянскими номерами.
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